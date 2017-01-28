В Ростове прокуратура закрыла две незаконные платные автостоянки

Прокуратура провела поверку законности работы двух платных автостоянок в Первомайском районе в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как выяснилось, местные жители пожаловались в прокуратуру на две платные стоянки возле жилых домов на улице Думенко. Надзорное ведомство провело проверку. Оказалось, что право пользования этими земельными участками в качестве автостоянок никому не предоставлялось.

«Ранее на основании судебных решений уже производился их демонтаж. Несмотря на принятые меры ограждения и помещения для охраны были восстановлены, и автостоянки продолжили работать», — отметили в ведомстве.

Но объекты снова восстановили, автостоянки продолжали работать. Прокуратура известила об этом полицию. В настоящее время объекты снова демонтированы.