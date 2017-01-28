Рекордное количество призывников из Краснодара отправились на военную службу

Установленная норма призыва на военную службу в краевом центре перевыполнена на 23 процента. Сверх нормы отправлено служить в войска 242 человека. Это рекорд для Краснодара, отметил Сергей Васин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Как подчеркнул, начальник отдела подготовки и проведения призыва военного комиссариата Краснодарского края Алексей Белов, работа военных окружных комиссариатов краевого центра во многом признана одной из лучших. Для сравнения осенью 2014 года в войска из Краснодара было отправлено 648 человек, осенью 2015 года— 644 человека.

Впервые было осуществлено комплектование спортивных рот ЦСКА, куда направлено 175 призывников-спортсменов из Краснодара. 37 самых достойных призывников-казаков были определены для службы в Президентском полку в г. Москве, а также в элитные воинские части и формирования.

Вместе с тем, велики еще цифры по главной проблеме военного призыва — розыска уклонистов. Всего по состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Краснодара не оповещенных и находящихся в розыске — более 1600 граждан, для сравнения в крае — более 5 тысяч.

В ходе обсуждения решено — во время следующего призыва для усиления межведомственного взаимодействия и повышения результатов розыска уклонистов внедрить в работу полиции, в том числе, транспортной, различные виды сторожевого контроля.