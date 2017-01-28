Рекордное количество призывников из Краснодара отправились на военную службу

Установленная норма призыва на военную службу в краевом центре перевыполнена на 23 процента. Сверх нормы отправлено служить в войска 242 человека. Это рекорд для Краснодара, отметил Сергей Васин, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Как подчеркнул, начальник отдела подготовки и проведения призыва военного комиссариата Краснодарского края Алексей Белов, работа военных окружных комиссариатов краевого центра во многом признана одной из лучших. Для сравнения осенью 2014 года в войска из Краснодара было отправлено 648 человек, осенью 2015 года— 644 человека.
Впервые было осуществлено комплектование спортивных рот ЦСКА, куда направлено 175 призывников-спортсменов из Краснодара. 37 самых достойных призывников-казаков были определены для службы в Президентском полку в г. Москве, а также в элитные воинские части и формирования.
Вместе с тем, велики еще цифры по главной проблеме военного призыва — розыска уклонистов. Всего по состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Краснодара не оповещенных и находящихся в розыске — более 1600 граждан, для сравнения в крае — более 5 тысяч.
В ходе обсуждения решено — во время следующего призыва для усиления межведомственного взаимодействия и повышения результатов розыска уклонистов внедрить в работу полиции, в том числе, транспортной, различные виды сторожевого контроля.
— Через два месяца, 1 апреля начнется весенний призыв, необходимо начать подготовку к нему уже сегодня, чтобы исключить все необходимые организационные вопросы, наладить взаимодействие с полицией, казаками и другими ответственными структурами, — поставил задачу первый заместитель главы города Сергей Васин, — сообщает пресс-служба администрации города.