Скончалась известный казахстанский журналист Светлана Галиева
Женщина долгое время лечилась в Бельгии.
Женщина долгое время лечилась в Бельгии.
После продолжительной болезни ушла из жизни известный казахстанский журналист Светлана Галиева. Об этом сообщила ее коллега Хельча Исмаилова в своем Facebook, передает корреспондент NUR.KZ.
«Не стало нашей коллеги и подруги Светланы Галиевой. Трудно поверить, что мы больше не увидим ее ослепительную улыбку и не услышим заразительный смех. Более жизнерадостного человека трудно представить, многие даже не подозревали как она тяжело и долгие годы болела, она все время работала, вела международные проекты… Света еще много могла сделать… Искренне соболезнуем родным Светы», — написала Исмаилова.
Галиева лечилась от онкологического заболевания в Бельгии. Последний пост из больницы она разместила 11 января и он был полон оптимизма. Вот отрывок из него:
«Что же сделаю я, когда через
Светлана Галиева родилась 6 августа 1956 года в Петропавловске. Образование — высшее, специальность — журналист. Окончила КазГУ (ныне — КазНУ), факультет журналистики, диплом с отличием.
Член Академии журналистов Казахстана, член Евразийской Академии телевидения и радио, лауреат журналистской премии «Алтын жулдыз» — за вклад в развитие молодежных средств массовой информации Казахстана.
Опыт работы:
Республиканская детская газета «Дружные ребята» — от учетчика писем до заместителя главного редактора;.
Издательство «Жалын» — редактор отдела тематического планирования, специалист по связям с общественностью и прессой;.
Детский фонд «Бобек» — директор по связям с общественностью и прессой;.
Центр детской печати, радио, телевидения и кино «Детское время» — директор;.
Молодежный МедиаСоюз Казахстана — директор.