Скончалась известный казахстанский журналист Светлана Галиева

«Не стало нашей коллеги и подруги Светланы Галиевой. Трудно поверить, что мы больше не увидим ее ослепительную улыбку и не услышим заразительный смех. Более жизнерадостного человека трудно представить, многие даже не подозревали как она тяжело и долгие годы болела, она все время работала, вела международные проекты… Света еще много могла сделать… Искренне соболезнуем родным Светы», — написала Исмаилова.

После продолжительной болезни ушла из жизни известный казахстанский журналист Светлана Галиева. Об этом сообщила ее коллега Хельча Исмаилова в своем Facebook, передает корреспондент NUR.KZ.

Галиева лечилась от онкологического заболевания в Бельгии. Последний пост из больницы она разместила 11 января и он был полон оптимизма. Вот отрывок из него:

«Что же сделаю я, когда через много-много лет придет мой последний час? Старушка я буду компактная, интеллигентная, элегантная. Скорее всего, я преставлюсь или отдам Богу душу. Ну не могу я дать дуба или сыграть в ящик?! Или примитивно протянуть ноги? Или гигнуться, как Безенчук».

Светлана Галиева родилась 6 августа 1956 года в Петропавловске. Образование — высшее, специальность — журналист. Окончила КазГУ (ныне — КазНУ), факультет журналистики, диплом с отличием.

Член Академии журналистов Казахстана, член Евразийской Академии телевидения и радио, лауреат журналистской премии «Алтын жулдыз» — за вклад в развитие молодежных средств массовой информации Казахстана.

Опыт работы:

Республиканская детская газета «Дружные ребята» — от учетчика писем до заместителя главного редактора;.

Издательство «Жалын» — редактор отдела тематического планирования, специалист по связям с общественностью и прессой;.

Детский фонд «Бобек» — директор по связям с общественностью и прессой;.

Центр детской печати, радио, телевидения и кино «Детское время» — директор;.

Молодежный МедиаСоюз Казахстана — директор.