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12:14 (мск), источник: Publika.md

83 жителя Молдовы бросили курить, получив консультацию по горячей телефонной линии

83 жителя Молдовы бросили курить, получив консультацию по горячей телефонной линии. После разговора с врачом они согласились на терапию.

Источник: Publika.md

По данным министерства здравоохранения, 49 курильщиков посещали психотерапевтические сеансы, 39 прошли курс медикаментозного лечения, лазерной терапии и иглоукалывания.

По данным статистики, курят в Молдове 27% жителей. Многие страдают заболеваниями дыхательных путей, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.

На лечение таких больных государство ежегодно тратит 880 миллионов леев.

Горячую телефонную линию открыли весной прошлого года по инициативе Республиканского наркологического диспансера.

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