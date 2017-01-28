Российский хостел назван лучшим в мире

Soul Kitchen получил премию Hoscar, присуждаемую порталом бронирования жилья Hostelworld. Награды объекту размещения были вручены в нескольких номинациях, передает «Лента. Ру».

Его, в частности, отметили как лучший маленький хостел мира, лучший хостел в Европе, а также в России. Кроме того, эксперты признали, что Soul Kitchen одержал победу в номинациях «лучшие удобства» и «лучший персонал».

Премия Hoscar вручается уже в 15-й раз подряд. Победители выбираются на основе отзывов постояльцев о хостелах, оставленных в интернете. В этом году эксперты проанализировали миллион комментариев от туристов.