Вручение кинопремии «Золотой орел» состоялось в Москве
Главным победителем церемонии стал фильм Андрея Кончаловского «Рай».
Главным победителем церемонии стал фильм Андрея Кончаловского «Рай».
Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоялась вечером в пятницу, 27 января, в Москве. Фаворитом стала картина «Рай» Андрея Кончаловского. Фильм получил награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса», сообщает РИА Новости.
«После 54 лет работы в кино
На премию в номинации «Лучшая режиссерская работа» также претендовали картины «Экипаж» Николая Лебедева и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева.
При этом «Экипаж» стал лидером по числу номинаций и получил пять наград, в том числе за музыку, звук, монтаж, визуальные эффекты.
Лучшим иностранным фильмом в российском прокате жюри признало нашумевшая картину Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Национальная кинонаграда России «Золотой орел» была учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и