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12:20 (мск), источник: Мослента

Вручение кинопремии «Золотой орел» состоялось в Москве

Главным победителем церемонии стал фильм Андрея Кончаловского «Рай».

Церемония вручения кинопремии «Золотой орел» состоялась вечером в пятницу, 27 января, в Москве. Фаворитом стала картина «Рай» Андрея Кончаловского. Фильм получил награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса», сообщает РИА Новости.

«После 54 лет работы в кино что-то случилось, я открыл дверь и провалился в космос, понял, что не знал ничего о киноязыке», — сказал режиссер, получая приз.

На премию в номинации «Лучшая режиссерская работа» также претендовали картины «Экипаж» Николая Лебедева и «Дуэлянт» Алексея Мизгирева.

При этом «Экипаж» стал лидером по числу номинаций и получил пять наград, в том числе за музыку, звук, монтаж, визуальные эффекты.

Лучшим иностранным фильмом в российском прокате жюри признало нашумевшая картину Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Национальная кинонаграда России «Золотой орел» была учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

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