Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем
Соболезнования семье и близким Народного артиста высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов.
Соболезнования семье и близким Народного артиста высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов.
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, передает БелТА со ссылкой на министра культуры Борис Светлов.
«Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется», — сказал он.
Борис Светлов соболезнует семье, родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.
Народного артиста Беларуси не стало в ночь на субботу.