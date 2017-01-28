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14:52 (мск), источник: Sputnik.by

Скорректированы время и дата прощания с Александром Тихановичем

Соболезнования семье и близким Народного артиста высказал министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии, передает БелТА со ссылкой на министра культуры Борис Светлов.

«Гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время прощания уточняется», — сказал он.

Борис Светлов соболезнует семье, родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

Народного артиста Беларуси не стало в ночь на субботу.

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