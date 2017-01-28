Сотрудники МЧС помогут водителям на трассах Волгоградской области
При сильных морозах на дорогах региона возможно возникновение ЧП.
При сильных морозах на дорогах региона возможно возникновение ЧП.
На территорию региона пришло резкое похолодание, по прогнозам синоптиков, в ночное время отметки термометров в некоторых районах Волгоградской области могут достигать −25…−27. В связи с этим,
Сегодня на трассах регионального и федерального значения на территории области работают электронные информационные табло, информирующие водителей о складывающихся погодных условиях. Аналогичная работа организована через радиосети «дальнобойщиков».
На случай экстренной ситуации приведены в готовность мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. В них имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.
Проверена готовность дежурных смен, специальной техники и
ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к гостям и жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».