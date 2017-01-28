Сотрудники МЧС помогут водителям на трассах Волгоградской области

На территорию региона пришло резкое похолодание, по прогнозам синоптиков, в ночное время отметки термометров в некоторых районах Волгоградской области могут достигать −25…−27. В связи с этим, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации из-за низких температур.

Сегодня на трассах регионального и федерального значения на территории области работают электронные информационные табло, информирующие водителей о складывающихся погодных условиях. Аналогичная работа организована через радиосети «дальнобойщиков».

На случай экстренной ситуации приведены в готовность мобильные пункты обогрева на базе высокопроходимой техники. В них имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры смогли переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.

Проверена готовность дежурных смен, специальной техники и аварийно-спасательного инструмента и снаряжения к оказанию помощи водителям, попавшим сложную ситуацию на автотрассах из-за сильных морозов. Сотрудники оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области ведут круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог с использованием систем видеонаблюдения и мониторинга.

ГУ МЧС России по Волгоградской области обращается к гостям и жителям региона с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101».