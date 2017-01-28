Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Украинец в прямом эфире развеял миф об "агрессоре": Хватит врать!
Порошенко сделал признание: финны его остановили
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде пройдут сплошные проверки водителей

30 января в городе сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Труба».

Инспекторы ДПС проведут операцию «Труба» в Нижнем Новгороде 30 января, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Сплошные проверки пройдут в одном определенном месте «посредством визуального контроля транспортных средств».

«Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к действиям полицейских», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британское издание раскритиковало купальники участниц конкурса «Мисс Татарстан»
В Кремле исключили участие третьх лиц в беседе Путина и Трампа
Устаревшие самописцы затормозили расследование катастрофы Ту-154
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Россия проанализировала выводы ВТО по спору с ЕС об автомобилях
Четыре россиянина вошли в список 100 величайших игроков НХЛ
В России заблокирован видеохостинг Dailymotion
Актёр Джон Хёрт умер на 78 году жизни
Спорт
Овечкин, Бобровский и Ко. Россияне на Матче всех звёзд НХЛ-2017 За океаном близок к старту Всезвёздный уик-энд, на котором вновь весьма солидным будет российское представительство
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь