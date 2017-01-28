В Нижнем Новгороде пройдут сплошные проверки водителей
30 января в городе сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Труба».
30 января в городе сотрудники Госавтоинспекции проведут операцию «Труба».
Инспекторы ДПС проведут операцию «Труба» в Нижнем Новгороде 30 января, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на трезвость. Сплошные проверки пройдут в одном определенном месте «посредством визуального контроля транспортных средств».
«Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к действиям полицейских», — говорится в сообщении.