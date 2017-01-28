Конец света назначили на 16 февраля

Людей напугали новой датой апокалипсиса. Катастрофа глобального масштаба может произойти 16 февраля, сообщает Daily Mail.

Именно в этот день в планету может врезаться обнаруженное специалистами NASA в 2016 году небесное тело под кодом 2016 WF9, размеры которого составляют от 500 метров до километра в поперечнике. С таким заявлением выступил астроном Дамир Демин, который утверждает, что астероид несется прямо к Земле.

По его словам, при столкновении с планетой возникнет гигантская волна «мегацунами» и погибнут целые города, но NASA замалчивает опасность. Астроном также утверждает, что объект WF9 в октябре покинул систему Нибиру.

Между тем в NASA утверждают, что астероид пройдет в 51 миллионе километров от Земли и в обозримом будущем не будет представлять опасности для нашей планеты.