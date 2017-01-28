Линдси Лохан погостила у Эрдогана
Голливудская актриса Линдси Лохан посетила Турцию и встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине. Артистка опубликовала в Instagram совместную фотографию.
Голливудская актриса Линдси Лохан посетила Турцию и встретилась с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине. Артистка опубликовала в Instagram совместную фотографию.
«Мечта сбылась: президент Эрдоган и первая леди пригласили меня к себе домой. Их усилия в помощи сирийским беженцам
Во встрече также участвовала семилетняя сирийская девочка Бана
Лохан прибыла в Турцию для того, чтобы посетить лагеря сирийских беженцев в качестве волонтера. Она уже совершала подобную поездку в октябре 2016 года.
В середине января актриса удалила из профиля Istagram все старые фотографии и изменила описание аккаунта на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам»,
Линдси Лохан известна по фильмам «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия».