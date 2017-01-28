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13:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии за сутки за рулем выявлены больше сотни пьяных водителей

27 января по всей республике прошел масштабный рейд, связанный с массовыми проверками водителей. Подробнее об итогах проверки рассказал в своем блоге глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, у всего количества проверенных водителей нашлось более 4 тысяч нарушений. Наиболее серьезными сотрудники ГИБДД считают, разумеется, управление транспортным средством в не резвом виде. Таковых «героев» вчера нашлось немало — 104 человека. При этом семь водителей были задержаны за поездки в нетрезвом виде за рулем повторно, им глава ГИБДД лично обещал обеспечить уголовную ответственность.

Правила перевозки несовершеннолетних (в их числе- поездки без детского кресла либо перевозка детей на переднем сиденье) нарушили 99 водителей.

В целом за вчерашний день инспектора ДПС привлекли к ответственности больше 700 автомобилистов за грубые нарушения, которые могли бы обернуться тяжкими ДТП.

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