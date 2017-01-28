В Евпатории приступили к реконструкции «обители дервишей»

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города, на первом этапе проведут противоаварийные ремонтно-реставрационные работы мечети Шукурулла-Эфенди.

«Планируется укрепить фундамент мечети, провести расшивку стен специальным раствором, построить дренажную систему между зданиями мечети и текие, установить кровлю», — говорится в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем мечеть собираются сделать действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву. Контролировать ход выполнения работ будут администрации города и комитет по охране культурного наследия Республики Крым.