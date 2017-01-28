В Евпатории приступили к реконструкции «обители дервишей»
К реконструкции памятника архитектуры общенационального значения «Текие дервишей» («обитель дервишей») — единственного в Крыму мусульманского монастыря — приступили в Евпатории.
К реконструкции памятника архитектуры общенационального значения «Текие дервишей» («обитель дервишей») — единственного в Крыму мусульманского монастыря — приступили в Евпатории.
Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города, на первом этапе проведут противоаварийные
«Планируется укрепить фундамент мечети, провести расшивку стен специальным раствором, построить дренажную систему между зданиями мечети и текие, установить кровлю», — говорится в сообщении
В дальнейшем мечеть собираются сделать действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву. Контролировать ход выполнения работ будут администрации города и комитет по охране культурного наследия Республики Крым.
Как уточнили в администрации Евпатории, реконструкция памятника