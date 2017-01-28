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14:43 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории приступили к реконструкции «обители дервишей»

К реконструкции памятника архитектуры общенационального значения «Текие дервишей» («обитель дервишей») — единственного в Крыму мусульманского монастыря — приступили в Евпатории.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города, на первом этапе проведут противоаварийные ремонтно-реставрационные работы мечети Шукурулла-Эфенди.

«Планируется укрепить фундамент мечети, провести расшивку стен специальным раствором, построить дренажную систему между зданиями мечети и текие, установить кровлю», — говорится в сообщении пресс-службы.

В дальнейшем мечеть собираются сделать действующей, чтобы верующие могли приходить сюда на молитву. Контролировать ход выполнения работ будут администрации города и комитет по охране культурного наследия Республики Крым.

Как уточнили в администрации Евпатории, реконструкция памятника историко-культурного наследия федерального значения «Текие дервишей» стала возможна благодаря Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

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