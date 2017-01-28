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14:27 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму из-за снегопада объявлено штормовое предупреждение

Спасатели советуют водителям воздержаться от поездок, а горожанам лучше не выходить из дома.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого в ближайшие часы снегопада, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По данным ведомства, в ближайшие 2−3 часа, до конца дня 28 января и ночью 29 января в южных, восточных районах Крыма и горах ожидается очень сильный снегопад. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Спасатели советуют водителям воздержаться от поездок, а горожанам лучше не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Ялту 27 января, парализовал движение на участках трассы до Севастополя и частично к Алуште. По словам начальника Крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, за сутки в регионе выпало треть месячной нормы осадков.

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