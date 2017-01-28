Умерла звезда фильма «Любовь» Эммануэль Рива

Актриса, чье настоящее имя Паулетт Рива, родилась в Лотарингии в небогатой семье итальянского происхождения. Против воли родителей она отправилась в Париж учиться актерскому мастерству, взяв себе новое имя Эммануэль.

С конца 1950-х играла в театре, где ее заметил режиссер Ален Рене и пригласил сыграть роль в картине «Хиросима, любовь моя» (1959), ставшей поворотным моментом в ее карьере.