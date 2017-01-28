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15:29 (мск), источник: Ictv.ua

В этом году украинцы смогут увидеть Венеру

24 марта 2017 года в небе можно будет наблюдать явление, которое называется Двойная видимость Венеры.

Об этом сообщает Обозреватель.

В этот день Венера окажется точно между Солнцем и Землей. Это позволить рассмотреть планету невооруженным глазом.

Во время явления она будет напоминать Луну, а потом начнет светиться серым цветом с оттенком желтого.

Стоит отметить, что предыдущую Двойную видимость Венеры можно было наблюдать в октябре 2016 года.

Напомним, NASA 11 декабря 2016 года сделало снимок Малого красного пятна Юпитера с расстояния 16,6 тыс. километров от планеты.

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