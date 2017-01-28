В этом году украинцы смогут увидеть Венеру
24 марта 2017 года в небе можно будет наблюдать явление, которое называется Двойная видимость Венеры.
24 марта 2017 года в небе можно будет наблюдать явление, которое называется Двойная видимость Венеры.
Об этом сообщает Обозреватель.
В этот день Венера окажется точно между Солнцем и Землей. Это позволить рассмотреть планету невооруженным глазом.
Во время явления она будет напоминать Луну, а потом начнет светиться серым цветом с оттенком желтого.
Стоит отметить, что предыдущую Двойную видимость Венеры можно было наблюдать в октябре 2016 года.
Напомним, NASA 11 декабря 2016 года сделало снимок Малого красного пятна Юпитера с расстояния 16,6 тыс. километров от планеты.