В этом году украинцы смогут увидеть Венеру

Об этом сообщает Обозреватель.

В этот день Венера окажется точно между Солнцем и Землей. Это позволить рассмотреть планету невооруженным глазом.

Во время явления она будет напоминать Луну, а потом начнет светиться серым цветом с оттенком желтого.

Стоит отметить, что предыдущую Двойную видимость Венеры можно было наблюдать в октябре 2016 года.

Напомним, NASA 11 декабря 2016 года сделало снимок Малого красного пятна Юпитера с расстояния 16,6 тыс. километров от планеты.