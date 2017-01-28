Мэрия Новосибирска временно запретила рубить деревья на Богданке

Мэр Новосибирска запретил срубать деревья на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили «Новосибирские Новости».

В начале февраля в мегаполисе пройдет очередная встреча общественников и строителей. Сообща они решат, какой будет улица в дальнейшем. Пока они не договорятся — вырубки деревьев под строительство не будет.

Анатолий Локоть заявил, что разрешать рубить деревья на этой улице власти не собираются, пока весь проект в комплексе не будет обсужден на градостроительном совете.

Сейчас застройщик, который хочет возвести пять домов около ледового дворца, разрабатывает проект возрождения снесённого Дома спорта. Город получит равноценный по площади аналог — несколько залов для художественной гимнастики, вольной борьбы и дзюдо.