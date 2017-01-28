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14:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мэрия Новосибирска временно запретила рубить деревья на Богданке

Голубые ели по улице Богдана Хмельницкого не будут рубить до февральского городского совета.

Мэр Новосибирска запретил срубать деревья на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили «Новосибирские Новости».

В начале февраля в мегаполисе пройдет очередная встреча общественников и строителей. Сообща они решат, какой будет улица в дальнейшем. Пока они не договорятся — вырубки деревьев под строительство не будет.

Анатолий Локоть заявил, что разрешать рубить деревья на этой улице власти не собираются, пока весь проект в комплексе не будет обсужден на градостроительном совете.

Сейчас застройщик, который хочет возвести пять домов около ледового дворца, разрабатывает проект возрождения снесённого Дома спорта. Город получит равноценный по площади аналог — несколько залов для художественной гимнастики, вольной борьбы и дзюдо.

Кроме этого, бизнесмены предлагают за свой счет озеленить улицу Богдана Хмельницкого. Из-за строительных работ придётся срубить семь ёлок. Вместо этого застройщик готов купить 13 пятиметровых голубых елей и более 30 сосен. Места для посадок выберут сами жители района.

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