СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге в семь раз

Источник: РИА "Новости"

Российские СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге, где протестовали против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, в семь раз. Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила о том, что число протестующих превысило две тысячи, тогда как местное издание «Интересант» оценило их число в триста человек.

«В Петербурге более двух тысяч человек вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает корреспондент “Эха Москвы” с места событий. Власти города не согласовали митинг, поэтому он проходит на Марсовом поле в формате встречи с депутатами», — сообщила радиостанция. «Разрекламированный митинг на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви обернулся провалом, собрав около 300 человек, большая часть которых оказалась журналистами», — сообщил’Интересант".

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPzshLrD7Xm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня на Марсовом поле прошел митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Собирали подписи за отставку Георгия Полтавченко. Я очень давно не видел такого количества интеллигентных лиц в одном месте. По предварительным оценкам пришло более 5000 человек. Петербург однозначно показал своё отношение к единоличному решению губернатора. #Полтавченконет #полтавченковотставку #заисаакий</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Даниил Потапов (@daniil_potapov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-28T12:17:26+00:00">Янв 28 2017 в 4:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

Видеозапись протестного митинга с квадрокоптера опубликовала «Фонтанка», заодно сообщив со ссылкой на оппозиционера Андрея Пивоварова, что организаторы насчитали не менее пяти тысяч человек за полтора часа мероприятия.

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Напомним, ежегодный крестный ход в честь Александра Невского в Санкт-Петербурге, который проводит местная епархия РПЦ, собирает от 50 до 80 тысяч человек.