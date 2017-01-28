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15:47 (мск), источник: «Ридус»

СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге в семь раз

В Санкт-Петербурге прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Источник: РИА "Новости"

Российские СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге, где протестовали против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, в семь раз.

Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила о том, что число протестующих превысило две тысячи, тогда как местное издание «Интересант» оценило их число в триста человек.

«В Петербурге более двух тысяч человек вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает корреспондент “Эха Москвы” с места событий. Власти города не согласовали митинг, поэтому он проходит на Марсовом поле в формате встречи с депутатами», — сообщила радиостанция.

«Разрекламированный митинг на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви обернулся провалом, собрав около 300 человек, большая часть которых оказалась журналистами», — сообщил’Интересант".

Видеозапись протестного митинга с квадрокоптера опубликовала «Фонтанка», заодно сообщив со ссылкой на оппозиционера Андрея Пивоварова, что организаторы насчитали не менее пяти тысяч человек за полтора часа мероприятия.

Напомним, ежегодный крестный ход в честь Александра Невского в Санкт-Петербурге, который проводит местная епархия РПЦ, собирает от 50 до 80 тысяч человек.

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