СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге в семь раз
В
В
Российские СМИ разошлись в оценке числа участников митинга в Петербурге, где протестовали против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, в семь раз.
Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила о том, что число протестующих превысило две тысячи, тогда как местное издание «Интересант» оценило их число в триста человек.
«В Петербурге более двух тысяч человек вышли на акцию против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает корреспондент “Эха Москвы” с места событий. Власти города не согласовали митинг, поэтому он проходит на Марсовом поле в формате встречи с депутатами», — сообщила радиостанция.
«Разрекламированный митинг на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви обернулся провалом, собрав около 300 человек, большая часть которых оказалась журналистами», — сообщил’Интересант".
Видеозапись протестного митинга с квадрокоптера опубликовала «Фонтанка», заодно сообщив со ссылкой на оппозиционера Андрея Пивоварова, что организаторы насчитали не менее пяти тысяч человек за полтора часа мероприятия.
Напомним, ежегодный крестный ход в честь Александра Невского в