В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ
Как сообщили в полиции, в акциях на Марсовом поле собралось около двух тысяч человек.
Как сообщили в полиции, в акциях на Марсовом поле собралось около двух тысяч человек.
«В акциях на Марсовом приняло участие около двух тысяч человек с учетом ротации участников. Мероприятие проходит без инцидентов», — сказал представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Власти Петербурга отказались согласовать проведение митинга
«Сегодня мы начинаем акцию гражданского сопротивления и создаем штаб по защите Исаакиевского собора», — сказал собравшимся один из организаторов акции, депутат Законодательного собрания
Одновременно на Марсовом поле проходила согласованная с городскими властями акция сторонников передачи собора. Ее организаторы — НОД (Нацинально-освободительное движение России) заявили об участии до 700 человек, но к мероприятию присоединились всего несколько десятков.
Реакция общественности
В январе правительство
У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают это решение городских властей. Накануне суд отказал им в принятии иска в производство.
13 января в Петербурге прошел народный сход против передачи Исаакия, в котором приняли участие несколько сотен горожан. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора подписали более 200 тысяч человек.
Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакиевский собор находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывали около 3,9 млн туристов.