Новая канатная дорога свяжет горные курорты Сочи
Для объединения горных курортов Сочи разрабатывается проект канатной дороги, которая свяжет «Альпику-Сервис» (отметка +550 м) и «Горки Город» (отметка +1500 м).
Для объединения горных курортов Сочи разрабатывается проект канатной дороги, которая свяжет «Альпику-Сервис» (отметка +550 м) и «Горки Город» (отметка +1500 м).
Проект по объединению горнолыжных трасс курортов «Горки Город» и «Альпика-Сервис» сейчас находится в высокой степени проработки. Компания Doppelmayr готовит расчеты по всем
Специалисты полагают, что введение единого