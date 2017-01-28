Новая канатная дорога свяжет горные курорты Сочи

Проект по объединению горнолыжных трасс курортов «Горки Город» и «Альпика-Сервис» сейчас находится в высокой степени проработки. Компания Doppelmayr готовит расчеты по всем технико-экономическим показателям с выходом на местность, сообщила начальник управления маркетинга курорта «Горки Город» Анна Вацовская.

Специалисты полагают, что введение единого ски-пасса и объединение канатной сети сочинских курортов позволят не только увеличить поток туристов, но и сбалансировать ценовую политику.