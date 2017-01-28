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16:55 (мск), источник: Югополис

Ледовая обстановка в Азовском море ухудшается

В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью покрыт льдом.

Как сообщает агентство «ПортНьюс», об этом заявил капитан морского порта Таганрог Василий Яранцев на открытом заседании Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря в Ростове-на-Дону.

«В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью во льду. До Беглицы лед достаточно хорошо проходимый, от Беглицкой косы и до каналов начинается торошение льда толщиной от 10 см и выше», — рассказал Василий Яранцев.

До 30 января будут преобладать ветра северной четверти, температура воздуха на севере Азовского моря составит -9−12 градусов ночью, -4−7 днем, добавил он, ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.

«Ледообразование в Азовском море будет продолжаться. На подходах к Таганрогскому заливу кромка льда начальных видов сместится на юг на 25−30 миль, в Таганрогском заливе вдоль побережья разовьется припай, в районе Таганрога толщина припая увеличится на 5−7 см. В центральной части Таганрогского залива и на юге будет преобладать серый дрейфующий лед, на востоке появятся включения серо-белого льда. В Ейском лимане будет преобладать светлый нилос, серый дрейфующий лед. Начальные виды льда, темный нилос появятся на юго-востоке моря, в районе Темрюка. К окончанию недели начальные виды льда появятся в районе Керчи и Таманском заливе», — уточнил Яранцев.

Все это может создать сложности для судоходства.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что синоптики прогнозируют в Краснодарском крае в ближайшие несколько дней резкое похолодание.

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