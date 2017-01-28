Ледовая обстановка в Азовском море ухудшается
В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью покрыт льдом.
В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью покрыт льдом.
Как сообщает агентство «ПортНьюс», об этом заявил капитан морского порта Таганрог Василий Яранцев на открытом заседании Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря в
«В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью во льду. До Беглицы лед достаточно хорошо проходимый, от Беглицкой косы и до каналов начинается торошение льда толщиной от 10 см и выше», — рассказал Василий Яранцев.
До 30 января будут преобладать ветра северной четверти, температура воздуха на севере Азовского моря составит -9−12 градусов ночью, -4−7 днем, добавил он, ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.
«Ледообразование в Азовском море будет продолжаться. На подходах к Таганрогскому заливу кромка льда начальных видов сместится на юг на 25−30 миль, в Таганрогском заливе вдоль побережья разовьется припай, в районе Таганрога толщина припая увеличится на 5−7 см. В центральной части Таганрогского залива и на юге будет преобладать серый дрейфующий лед, на востоке появятся включения
Все это может создать сложности для судоходства.
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