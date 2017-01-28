Ледовая обстановка в Азовском море ухудшается

Как сообщает агентство «ПортНьюс», об этом заявил капитан морского порта Таганрог Василий Яранцев на открытом заседании Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки судов в российских морских портах Азовского моря в Ростове-на-Дону.

«В настоящий момент Таганрогский залив практически полностью во льду. До Беглицы лед достаточно хорошо проходимый, от Беглицкой косы и до каналов начинается торошение льда толщиной от 10 см и выше», — рассказал Василий Яранцев.

До 30 января будут преобладать ветра северной четверти, температура воздуха на севере Азовского моря составит -9−12 градусов ночью, -4−7 днем, добавил он, ссылаясь на информацию Гидрометцентра России.

«Ледообразование в Азовском море будет продолжаться. На подходах к Таганрогскому заливу кромка льда начальных видов сместится на юг на 25−30 миль, в Таганрогском заливе вдоль побережья разовьется припай, в районе Таганрога толщина припая увеличится на 5−7 см. В центральной части Таганрогского залива и на юге будет преобладать серый дрейфующий лед, на востоке появятся включения серо-белого льда. В Ейском лимане будет преобладать светлый нилос, серый дрейфующий лед. Начальные виды льда, темный нилос появятся на юго-востоке моря, в районе Темрюка. К окончанию недели начальные виды льда появятся в районе Керчи и Таманском заливе», — уточнил Яранцев.

Все это может создать сложности для судоходства.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что синоптики прогнозируют в Краснодарском крае в ближайшие несколько дней резкое похолодание.