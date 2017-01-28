Семь новых залов, где можно будет смотреть цифровое кино, откроют в этом году на Кубани

В 2017 году на Кубани откроется семь новых цифровых кинозалов — об этом сообщила министр культуры региона Виктория Лапина в ходе пресс-конференции, которая прошла сегодня в краевой столице. Во время мероприятия Виктория Лапина подвела итоги работы ведомства в 2016 году, обозначила планы на текущий год и рассказала о подготовке к празднованию 80-летия края. По словам министра, главным итогом прошедшего Года кино стало открытие на Кубани шести новых кинозалов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

«В 2016 годы цифровые кинозалы открылись в Выселковском, Северском, Староминском и Тбилисском районах. Федеральный бюджет помог оснастить их новым цифровым оборудованием, а муниципалитеты нашли ресурсы и средства на ремонт залов, подчеркнула Виктория Лапина.

Она также добавила, что в 2017 году планируется открытие еще семи цифровых кинозалов в Белореченске, Усть-Лабинске, станицах Крыловской, Каневской, Брюховецкой, Динской и Староминской.

Также руководитель ведомства акцентировала, что в текущем году отмечается 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие Кубанского казачьего войска.

Череду мероприятий, посвященных юбилею края, уже открыл коллектив Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, выступивший в Москве на сцене Кремлевского Дворца. В настоящее время коллектив приступил к репетициям новой программы «Казачий курень».