Семь новых залов, где можно будет смотреть цифровое кино, откроют в этом году на Кубани
В 2016 годы цифровые кинозалы открылись в Выселковском, Северском, Староминском и Тбилисском районах.
В 2016 годы цифровые кинозалы открылись в Выселковском, Северском, Староминском и Тбилисском районах.
В 2017 году на Кубани откроется семь новых цифровых кинозалов — об этом сообщила министр культуры региона Виктория Лапина в ходе
«В 2016 годы цифровые кинозалы открылись в Выселковском, Северском, Староминском и Тбилисском районах. Федеральный бюджет помог оснастить их новым цифровым оборудованием, а муниципалитеты нашли ресурсы и средства на ремонт залов, подчеркнула Виктория Лапина.
Она также добавила, что в 2017 году планируется открытие еще семи цифровых кинозалов в Белореченске,
Также руководитель ведомства акцентировала, что в текущем году отмечается 80-летие образования Краснодарского края и 225-летие Кубанского казачьего войска.
Череду мероприятий, посвященных юбилею края, уже открыл коллектив Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, выступивший в Москве на сцене Кремлевского Дворца. В настоящее время коллектив приступил к репетициям новой программы «Казачий курень».
По словам министра, главное краевое торжественное мероприятие юбилейного года состоится в сентябре на Театральной площади Краснодара. «Концертная программа с участием ведущих профессиональных и самодеятельных взрослых и детских коллективов края пройдет на стилобате Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького. Также в мероприятии примут участие звезды российской эстрады, — сообщает