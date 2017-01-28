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17:32 (мск), источник: Publika.md

На 81 году жизни скончался актер и режиссер Ион Унгуряну

Тяжелая потеря для румынской культуры. Актер и режиссер Ион Унгуряну скончался в возрасте 81 года в больнице Бухареста.

Источник: Publika.md

Информацию о кончине подтвердила министр культуры Моника Бабук.

Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опач в Молдове.

С 1960 актер (в 1964−71 главный режиссер) театра «Лучафэрул» (Кишинев). В 1972−76 ставил спектакли в театрах Москвы, в 1977−89 в Центральном театре Советской Армии (ныне Центральный театр Российской Армии).

С 1990 — министр культуры Республики Молдова.

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