На 81 году жизни скончался актер и режиссер Ион Унгуряну
Тяжелая потеря для румынской культуры. Актер и режиссер Ион Унгуряну скончался в возрасте 81 года в больнице Бухареста.
Тяжелая потеря для румынской культуры. Актер и режиссер Ион Унгуряну скончался в возрасте 81 года в больнице Бухареста.
Информацию о кончине подтвердила министр культуры Моника Бабук.
Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опач в Молдове.
С 1960 актер (в 1964−71 главный режиссер) театра «Лучафэрул» (Кишинев). В 1972−76 ставил спектакли в театрах Москвы, в 1977−89 в Центральном театре Советской Армии (ныне Центральный театр Российской Армии).
С 1990 — министр культуры Республики Молдова.