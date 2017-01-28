На 81 году жизни скончался актер и режиссер Ион Унгуряну

Информацию о кончине подтвердила министр культуры Моника Бабук.

Ион Унгуряну родился 2 августа 1935 года в селе Опач в Молдове.

С 1960 актер (в 1964−71 главный режиссер) театра «Лучафэрул» (Кишинев). В 1972−76 ставил спектакли в театрах Москвы, в 1977−89 в Центральном театре Советской Армии (ныне Центральный театр Российской Армии).

С 1990 — министр культуры Республики Молдова.