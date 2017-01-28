Минская милиция просит граждан сообщать об иностранцах-нелегалах

«Главное управление внутренних дел Минского горисполкома обращается с просьбой информировать управление по гражданству и миграции об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся на территории Беларуси нелегально либо причастны к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Информацию просят предоставлять с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 по телефонам 239−44−65, 239−44−40, 239−44−38, 239−44−36. Анонимность и конфиденциальность гарантируется.