«Снимите тарифное ярмо»: около тысячи новосибирцев вышли на митинг

В центре Новосибирска 28 января состоялся митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ сразу на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это уже вторая подобная акция протеста в столице Сибири. Первый митинг прошел 24 декабря на набережной реки Оби.

На этот раз новосибирцам все же разрешили собраться на площади Ленина. Площадь перед Оперным театром была буквально наполнена народом — показать и высказать свое несогласие с решением региональных властей пришли сотни горожан. По данным уполномоченного представителя мэрии Новосибирска, в митинге приняли участие более 500 человек, по мнению члена оргкомитета митинга Сергея Дьячкова, в центре Новосибирска собралось около, а то и больше, тысячи протестующих.

В самом начале мероприятия, открывающий его известный новосибирский политик Андрей Гладченко, отметил, что митинг не политический. После чего Сергей Дьячков рассказал собравшимся, что получил ответы от новосибирских властей на резолюцию прошлого митинга, и ответы эти никак не могут устроить общественность.

«Мы получили ответы из правительства Новосибирской области, в которых написано, что причиной повышения тарифов явилось снижение полезного отпуска ресурсоснабжающими организациями ресурса. То есть, мы начали экономить и за это нам нужно платить. Мы стали меньше дышать, и мы должны платить за воздух», — подчеркнул Дьячков, отметив, что региональное правительство на днях заявило, что жителям области будет выплачиваться компенсация, но в ответе нет ни слова о том, откуда возьмутся эти деньги, потому что в областном бюджете средств на компенсацию не заложено. А потому Дьячков предположил, что для этого будут резаться капитальные вложения — в дороги, в больницы, в школы.

«Это снижает социальную напряженность? Нет! Напряжение будет только нарастать. Социальную напряженность нагнетают не оргкомитет, не мы, а власти», — скандировал Сергей Дьячков.

В руках пришедших десятки плакатов, отражающих заявленную тему — недовольство резким ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а следовательно — решением местных властей. И мысли, с которыми пришло большинство — о том же. Правда, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, многие пришедшие на публичную акцию протеста, которую при этом освещали достаточное количество представителей СМИ (хотя к первому митингу такого интереса со стороны СМИ проявлено не было), не хотели называть своих имен и фамилий, и здесь же охотно фотографировались с плакатами.

Так жительница Новосибирска, которая отказалась назвать свое имя, не понимает, почему новосибирские власти приняли решение о повышении тарифов на 15%, в то время, как власти других сибирских регионов не стали принимать таких радикальных мер.

«По сравнению со всеми областями, мы куда-то свалились в самый низ. Омск, Кемерово — ну 4%, ну 7%. И вдруг, Новосибирск ушел в 15%-20%. Я задаю вопрос Владимиру Городецкому (губернатор Новосибирской области — прим. ИА REGNUM), у нас что в области хуже всех? А если хуже, то надо прощаться с руководством», — считает женщина. А на вопрос, ожидают ли горожане увидеть на митинге хоть кого-то из представителей местных властей, она ответила, что бесполезно региональному правительству смотреть в глаза рядовым новосибирцам.

«Мы говорим на разных языках», — отметила жительница столицы Сибири ИА REGNUM.

Еще одна жительница города Ольга говорит, что пришла на митинг, потому что ей не все равно.

«Мне не все равно, как будет развиваться город, как я буду дальше жить в этом городе. Как, возможно, мои дети будут жить, как люди будут дальше здесь жить. Если каждый раз мы будем молчать и платить-платить-платить, то это приведет непонятно к чему», — сказала Ольга ИА REGNUM. А решение властей предоставить соцвыплаты всем, Ольга назвала популистскими мерами.

«Посмотрите — мы стараемся, мы можем, мы вас слышим. Но доверия к власти, к сожалению, все меньше и меньше. Я думаю, что если мы не будем молчать, повторять митинги, может быть писать петиции, протесты, не молчать — действовать, то может быть не сразу, но получится донести информацию до федеральных властей — до президента, до Госдумы», — считает Ольга.

«Уймите губернатора», «Снимите тарифное ярмо! Мы вам не скот!», «Богатство монополистов — нищета граждан!», «Губернатор! Признай свою ошибку! Или избиратели признают свою!» — с такими плакатами стояли сегодня люди в центре Новосибирска, в нескольких метрах от здания мэрии города.

Последняя мысль звучала особо часто. Новосибирцы, то ли встревоженные таким резким повышением тарифов, то ли нежеланием властей отменить свое решение о повышении под натиском недовольства, то ли и вовсе разгоряченные всеобщим волнением, периодически озвучивали мысль о том, что избрали они не те местные власти и не тех народных представителей. И просили у парламентариев, которые пришли на митинг и изначально не поддержали региональные власти в желании 15% — го увеличения тарифов с 1 июля, как бы им свое избирательное решение изменить, а попросту, можно ли отозвать избранных депутатов, мэра, власти.

Парламентарии, среди которых депутат горсовета города Оби Павел Буковинин, несколько сконфуженно подводили собравшихся к мысли «не рубить сгоряча».

Во время мероприятия не обошлось и без провокации. Член движения НОД развернула флаг, но организаторы митинга с помощью полиции убедили её убрать флаг политического движения, а журналистов попросили запечатлеть происходящее.

Представители местных властей, которые стоят за принятием вызвавшим такое социальное недовольство решением, в рядах митингующих по словам корреспондента ИА REGNUM замечены не были. Было несколько депутатов, которые изначально отказались поддержать постановление губернатора о росте тарифов на услуги ЖКХ — помимо упомянутого уже Павла Буковинина, перед собравшимся выступил со сцены еще один из четырех депутатов горсовета Новосибирска, проголосовавших против, — Леонид Рыбин. Недалеко была замечена Наталья Пинус — еще один депутат новосибирского горсовета, также оказавшаяся на стороне рядовых горожан (на этот раз Наталья Пинус не выступала со сцены, хотя на митинге 24 декабря она активно участвовала в проведении акции протеста, даже организовала автобус для жителей Академгородка). На митинг также пришел председатель общественного совета по развитию и функционированию дорожно-транспортного комплекса Новосибирской области Алексей Носов, председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович, доктор социологических наук Константин Антонов, историк Виктор Козодой (бывший вице-губернатор Новосибирской области) и некоторые другие общественные деятели.

Удивительно, что не городские, ни областные власти не захотели прийти на митинг, на котором, можно сказать, новосибирцы высказывали недовольство их работой и решали их дальнейшую судьбу в статусе народных избранников. Возможно, пойдя на встречу, власти смогли бы снять, хотя бы частично, ту социальную напряженность, о которой в последнее время говорят практически все, в том числе и сами депутаты. Однако, этого не произошло. А потом, те же самые власти удивляются, почему явка избирателей на выборах становится все ниже. В то же время, в середине января представители общественности начали поговаривать, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть может баллотироваться на предстоящих в 2018 году выборах президента России. Также, звучала мысль, что все волнения, которые сегодня происходят в Новосибирской области, в том числе на фоне резкого роста тарифов, имеют, в том числе цель, показать власти федеральной, что губернатор Новосибирской области не может справиться с нарастающим недовольством в регионе, которое уже выходит за границы области. Все эти мысли, естественно, не подтверждены, но это не значит, что они не имеют под собой оснований.

Что касается сегодняшнего митинга, то и здесь не обошлось без, так называемых, «сенсаций». Андрей Гладченко обратил внимание, что «у проблемы есть конкретное имя — «Сибэко». А известный общественник Владимир Кириллов даже предъявил обществу документы, которые, по его словам, раскрывают некоторые тайны всего происходящего. Кириллов заявил, что стало известно, что незадолго до повышения тарифов неизвестными лицами из руководства холдинга (управляющей компании «Ру Ком», куда входит «Сибэко») был открыт рублевый счет в банке для займа в целях, как предполагают представители общественности, фиктивной сделки по покупке целого ряда предприятий.

«Далее, мы предполагаем, средства были переведены на валютный расчетный счет, которые затем, скорее всего, были переведены в оффшорную компанию на Кипр. Общая сумма могла достигать 2,5 млрд рублей. Мы предполагаем, что данная прибыль была выведена за границу, в личных целях неустановленными лицами из числа руководства холдинга», — подчеркнул Кириллов, продолжив, что эти средства «при участии руководителей департамента по тарифам администрации Новосибирской области и высокопоставленных чиновников, могли быть необоснованно включены в тариф и скрыты от налогов».

Общественник понадеялся, что за раскрытие всей этой информации, он останется цел, а также призвал прокуратуру стать настоящим координатором в борьбе с коррупцией и расследовать финансово-хозяйственную деятельность монополистов и связанных с ними чиновников.

Закрывая митинг, Андрей Гладченко призвал поддержать проект резолюции, которую планируется направить в Кремль и местным властям. В резолюции говорится о несогласии с решением губернатора Новосибирской области, которое «противоречит решениям федеральных властей». Митингующие выступили и против того, чтобы через компенсацию гражданам, о которой говорят сегодня региональные власти, фактически выплачивать бюджетные деньги в карман монополистов за счет сокращения важных социальных расходов. Участники митинга потребовали отменить постановление губернатора и принять новое решение, соответствующее позиции правительства страны. Собравшимся предложили поставить подписи под резолюцией митинга. За полчаса удалось собрать более 700 подписей. Возможно, удалось бы собрать и больше, но организаторы митинга не рассчитывали на такое количество пришедших горожан и им просто-напросто не хватило бланков. Было решено, что на следующей неделе будет принято решение собрать подписи в электронном виде и в стационарных местах, о которых сообщат позже.

Организаторы митинга также обратили внимание на то, что мэрией Новосибирска согласована еще одна акция протеста на площади Ленина, которая должна пройти также 28 января. Судя по анонсам, она будет на ту же тему, но проводить ее будет организация пенсионеров.

Напомним, что решением региональных властей тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске вырастут сразу на 15% с 1 июля 2017 года. Согласно принятому губернатором области постановлению, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. Хотя, в ноябре прошлого года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Так, для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%.

Позже, на фоне протестных настроений, было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», а также с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве.

Также постановлением, подписанным губернатором в конце января, предполагается адресная социальная выплата горожанам, которая будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан. Около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения. Остальные жители Новосибирской области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения.

Не озвучены еще результаты проверки, которую проводит прокуратура Новосибирской области. Ведомство заинтересовалось данной темой еще в прошлом году.

Да и новосибирцы пока не готовы останавливаться — говорят, если понадобится, будут еще выходить на митинги и другие акции протеста, до тех пор, пока не добьются своего — они готовы согласится на повышение тарифов на услуги ЖКХ на рекомендованные правительством страны 4% (правда, опять же не все).