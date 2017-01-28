РПЦ: патриарх Кирилл посетит Украину

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обязательно посетит с пастырским визитом Украину.

Согласно информации, в Московском патриархате очень ждут этой поездки.

«Я не сомневаюсь, что предстоятель Русской православной церкви сможет посетить Киев, я верю и жду этого момента», — сказал Легойда в эфире программы «Пресс-конференция» на телеканале «Россия 24».

Он напомнил, что ранее патриарх уже многократно посещал Украину, и отметил, что все члены Русской православной церкви «тяжело переживают» сложившуюся ситуацию в этой стране.

«Но в том, что визит состоится, — я в этом не сомневаюсь», — добавил Легойда.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления в Государственной думе назвал технологии и средства, нацеленные на разобщение русского и украинского народов, «дьявольским искусством» и призвал сохранить братство.