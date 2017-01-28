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18:47 (мск), источник: Новый Калининград

Директор «Немецко-Русского дома»: нас не закрыли, мы самоликвидировались

Юридически такой организации больше не существует. К самоликвидации привело давление извне.

Президент «Немецко-Русского дома» Виктор Гофман сообщил корреспонденту «Нового Калининграда.Ru», что юридически такой организации больше не существует.

«Нас не закрыли, мы самоликвидировались. Это продолжалось 7 месяцев и в декабре это произошло. Поймите, юридически структуры “Немецко-Русский дом” больше не существует. Дом как здание, и его владельцы, российские немцы, работают. Только вне программы, то есть, курсы идут, а дальнейшая реструктуризация покажет, чего мы сможем добиться», — пояснил Гофман.

Он также не стал отрицать, что к самоликвидации структуры привело давление извне. «А то вы не знаете про прессинг. Новости что ли не читаете? Все достигается мучительно и тяжело. И Мина Валл, как женщина, всплеснула слегка. А это идет уже 1,5 года на ваших глазах», — сказал Гофман.

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