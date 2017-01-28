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18:47 (мск), источник: Sputnik.by

Киркоров о Тихановиче: навсегда останется в памяти наша дружба

Российский музыкант выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Песни Александра Тихановича навсегда останутся в истории нашей музыки, написал в субботу российский артист Филипп Киркоров в своем Instagram.

Народный артист Беларуси и бессменный лидер ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался в ночь на субботу на 65-м году жизни.

«Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы “Верасы”. Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас…» — написал в своей социальной сети российский артист.

Скорбная весть настигла меня сегодня утром здесь. Не стало моего большого друга Александра Тихановича, легендарного музыканта, солиста любимейшей в СССР белорусской группы «ВЕРАСЫ». Эх, Александр Григорьевич, рано ты ушёл от нас… Навсегда в памяти останутся наша многолетняя дружба, сумасшедшие дни в Финляндии на Евровидении-2007 и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на Евровидении. И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину!!! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твоё доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, любви и вере в свою Родину!!! Царствие тебе небесное, Друг!!!

Киркоров заверил, что в его памяти навсегда останется многолетняя дружба с Тихановичем и «сумасшедшие дни в Финляндии на «Евровидении-2007» и наша совместная работа с Димой Колдуном, до сих пор никем непревзойденный высокий результат для Беларуси на «Евровидении».

И это все было благодаря тебе и твоей сумасшедшей энергии, любви и вере в свою Родину! Твои песни, наши встречи, твой юмор, и, конечно, твое доброе, широкое, любящее сердце навсегда останутся в нашей памяти и в истории нашей музыки, несмотря на границы и время! Царствие тебе небесное, друг! — заключил Киркоров.

Прощание с Народным артистом Александром Тихановичем состоится в понедельник в Белгосфилармонии.

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