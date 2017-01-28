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19:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Самолет Ил-112 воронежской сборки совершит первый полет до 1 июля

Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил рекордно короткие сроки строительства транспортника.

Военно-транспортный самолет Ил-112 В совершит первый полет до 1 июля 2017 года, заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в ходе посещения Воронежского авиазавода, в субботу 28 января. Ил-112 может быть востребован не только в военной, но и в гражданской авиации, добавил Рогозин.

Вице-премьер отметил рекордно короткие сроки строительства самолета.

— Еще 3 года назад не было полноценной конструкторской документации. Сегодня президентом уже поставлена задача — летом поднять в воздух этот самолет, — сказал Дмитрий Рогозин.

По его словам, на Воронежском авиазаводе можно производить 12 экземпляров Ил-112 В в год. В перспективе на ВАСО планируют выпускать до 24 машин в год, сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Контекст

ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» заключило контракт с Министерством обороны РФ на разработку военно-транспортного самолета Ил-112 В в декабре 2014 года. В январе 2016 года Воронежский авиазавод приступил к изготовлению первых деталей. Для сборки Ил-112 В ВАСО вложил в модернизацию цехов более 1,3 млрд рублей. Конструкторско-технологическая проработка и подготовка производства ведется на ульяновском АО «Авиастар-СП».

Воронежский авиазавод производит Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, а также обтекатели пилонов для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.

Ил-112 — легкий транспортный самолет нового поколения, предназначенный для замены парка самолетов Ан-26. Рассчитан для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. К выпуску планируются две модификации: военно-транспортный самолет Ил-112 В (на ВАСО) и транспортный самолет для гражданской авиации Ил-112Т.

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