Самолет Ил-112 воронежской сборки совершит первый полет до 1 июля

— Еще 3 года назад не было полноценной конструкторской документации. Сегодня президентом уже поставлена задача — летом поднять в воздух этот самолет, — сказал Дмитрий Рогозин.
По его словам, на Воронежском авиазаводе можно производить 12 экземпляров Ил-112 В в год. В перспективе на ВАСО планируют выпускать до 24 машин в год, сообщал ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Контекст
ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» заключило контракт с Министерством обороны РФ на разработку
Воронежский авиазавод производит Ил-96−300, Ил-96−400Т, Ан-148, а также обтекатели пилонов для Airbus A320 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.
Ил-112 — легкий транспортный самолет нового поколения, предназначенный для замены парка самолетов Ан-26. Рассчитан для транспортировки и воздушного десантирования легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава. К выпуску планируются две модификации: