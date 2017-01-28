Торговую блокаду Донбасса расширят — организаторы

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка. Около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять», — сказал он.