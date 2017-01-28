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19:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Торговую блокаду Донбасса расширят — организаторы

Согласно информации соорганизатора блокады железной дороги в Луганской области, подтягиваются люди из разных областей. Первыми приехали люди из Волыни, также подтягиваются люди из Запорожья и Киевской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Торговую блокаду Донбасса планируют расширить. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил соорганизатор блокады железной дороги в Луганской области, второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский.

«На заблокированной ветке стоит тепловоз с вагонами. Там стоит наша палатка. Около 20 человек, которые сменяются через каждые 8 часов. Сейчас подтягиваются люди из других областей. Первыми приехали ребята из Волыни. Сейчас подтягиваются ребята из Запорожья, ребята из Киевской области. Мы будем эту блокаду расширять», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республики. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области Украины возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги.

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