29 января в республике преимущественно облачно, на дорогах — гололедица

В Бричанах, Сороках и Бельцах минус два, в Оргееве — минус один. В Кишиневе один с плюсом, в Тирасполе столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Леове — плюс два, в Комрате и Кагуле — три градуса выше нуля.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице плюс два, ночью — до девяти градусов мороза.