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20:14 (мск), источник: Publika.md

29 января в республике преимущественно облачно, на дорогах — гололедица

Завтра в Молдове преимущественно облачно, без существенных осадков. Атмосферное давление повышенное. Ночью и утром местами туман. На дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах минус два, в Оргееве — минус один. В Кишиневе один с плюсом, в Тирасполе столбики термометров остановятся на нулевой отметке. В Леове — плюс два, в Комрате и Кагуле — три градуса выше нуля.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице плюс два, ночью — до девяти градусов мороза.

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