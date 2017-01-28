В Москве скончалась вдова Зельдина Иветта Капралова

Об этом сообщила РИА Новости ее помощница.

«Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром (28 января) дома», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер театра и кино Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 г. в институте им. Склифосовского в Москве.