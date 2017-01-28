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21:01 (мск), источник: ИА REGNUM

В Москве скончалась вдова Зельдина Иветта Капралова

В Москве на 82-м году жизни скончалась вдова народного артиста СССР Владимира Зельдина Иветта Капралова.

Источник: twitter.com

Об этом сообщила РИА Новости ее помощница.

«Иветта Евгеньевна скончалась сегодня утром (28 января) дома», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актер театра и кино Владимир Зельдин скончался 31 октября 2016 г. в институте им. Склифосовского в Москве.

Российский телезритель знает артиста по многочисленным ролям в таких фильмах как «Свинарка и пастух», «Десять негритят», «Тайна «Чёрных дроздов» и многих других. Актёр в труппе Центрального театра Советской Армии работал с 1945 года.

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