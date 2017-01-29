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12:51 (мск), источник: ИА REGNUM

154 км железной дороги в обход Украины построят в 2017 году

Именно зимние условия наиболее благоприятны для ведения строительных работ — весной, из-за распутицы, темпы могут значительно снизиться.

1,3 тыс. человек привлечены к строительству железной дороги в обход Украины. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны, было заявлено 28 января в ходе визита в Воронежскую область заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова и вице-президента ОАО «РЖД» Олега Тони.

«Соединения железнодорожных войск после новогодних праздников продолжают выполнять задачи государственной важности по строительству участка железнодорожной ветки Журавка — Миллерово. Общий объем земляных работ составляет 770 тыс. куб. м, также будет уложено 154,3 км рельсошпальной решетки», — сказал Дмитрий Булгаков.

Он отметил, что работы одновременно ведутся на пяти участках дороги, это Журавка — Зайцевка, Зайцевка — Сергеевка, Сергеевка — Сохрановка, Сохрановка — Кутейниково, Кутейниково — Виноградовка.

К строительству объекта привлечены пять батальонов механизации отдельных железнодорожных бригад Западного, Центрального и Южного военных округов, а также три отдельных путевых батальона. Задействовано более 500 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники. Всего в строительстве железной дороги участвуют 1,3 тыс. военнослужащих железнодорожных войск.

На совещании штаба строительства железной дороги отмечалось, что в среднем в сутки строители укладывают 1,2 км рельсошпальной решетки.

«Все идет в графике, в плановом режиме и сомнений в его выполнении нет», — сказал Булгаков.

Как отмечалось, именно зимние условия наиболее благоприятны для ведения строительных работ — весной, из-за распутицы, темпы могут значительно снизиться.

Строительство железной дороги в обход Украины, которая соединит станции Журавка в Воронежской области и Миллерово в Ростовской области, началось в 2015 году. Там планируется построить семь железнодорожных станций и пять подстанций. Пропускная способность двухпутной электрифицированной железной дороги на участке Журавка — Миллерово после ее ввода в эксплуатацию составит до 240 пассажирских и грузовых поездов в сутки в двух направлениях.

По данным РЖД, на середину января готовность линии составляла около 47%. Открытие движения поездов здесь запланировано уже в текущем, 2017 году.

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