Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Депрессия может провоцировать рак
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
21:13 (мск), источник: Tengrinews

17 парков и скверов планируют возвести в Астане

План по созданию 17 парков и скверов в различных частях столицы разрабатывается в рамках программы «Креативные проекты».

Источник: Tengrinews

Градостроительный Совет Астаны, под председательством Асета Исекешева, рассмотрел вопросы строительства парков и скверов, освещения, озеленения и благоустройства улиц столицы. В столице планируют возвести 17 парков и скверов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима План по созданию 17 парков и скверов в различных частях столицы разрабатывается в рамках программы «Креативные проекты». По трем из них завершены проектные работы.

«С созданием полицентричного города с множеством локальных площадок, скверов с рекреационными зонами и соответствующей инфраструктурой, по ­словам экспертов, будет решен вопрос с проведением семейного досуга в комфортной обстановке вблизи собственных домов. Таким образом, должна исчезнуть необходимость выезжать в отдаленные места отдыха», — говорится в сообщении.

Места расположения парков, скверов и бульваров: ул. И. Есенберлина, район дома № 36, улица А. Пушкина, район дома № 15 Б, улица Б. Майлина, район дома № 9, улица А. Молдагуловой, район домов № 9 и № 21, улица Суворова, район домов № 12 и № 14, улица С. Сейфуллина, район дома № 31, улица Желтоксан, район дома № 2, проспект Сарыарка, район домов № 27 и № 23, проспект Женис, район дома № 36/1, улица Биржан Сал, район дома № 5, проспект Богенбай батыра и пропект Женис, проспект Республика и улицы Ы. Дукенулы, улицы Кенесары, на участке от улицы Егемен Казакстан до улицы Б. Бейсекбаева, проспект Абая, на участке улицы Култобе до улицы Сембинова, проспект Женис и улицы А. Жангельдина.

Добавим, что градсовет Астаны был создан для реализации единой архитектурной и градостроительной политики, повышения качества реализуемых проектов. В составе совета — представители городского акимата, руководители местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, ГАСК, а также ведущие архитекторы. В 2016 году под председательством проведено 14 заседаний градостроительных советов (рассмотрено 29 эскизных проектов и 72 корректировки проектов детальной планировки).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
17 парков и скверов планируют возвести в Астане
Путин провел телефонные переговоры с Трампом
В РЖД озвучили пропускную способность дороги в обход Украины
Умер солист ансамбля «Верасы» Александр Тиханович
Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post
СМИ узнали о задержании ФСБ создателя сайта «Шалтай-Болтай»
В Петербурге прошел митинг против передачи Исаакия церкви
Магистр Мальтийского ордена подал в отставку
Спорт
Руссобиатлон. Как российские биатлонисты покорили Европу На чемпионате Европы завершились личные гонки. Россияне выиграли 4 старта из 6 и определили кандидатов на чемпионат мира
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь