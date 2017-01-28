17 парков и скверов планируют возвести в Астане

Градостроительный Совет Астаны, под председательством Асета Исекешева, рассмотрел вопросы строительства парков и скверов, освещения, озеленения и благоустройства улиц столицы. В столице планируют возвести 17 парков и скверов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима План по созданию 17 парков и скверов в различных частях столицы разрабатывается в рамках программы «Креативные проекты». По трем из них завершены проектные работы.

«С созданием полицентричного города с множеством локальных площадок, скверов с рекреационными зонами и соответствующей инфраструктурой, по ­словам экспертов, будет решен вопрос с проведением семейного досуга в комфортной обстановке вблизи собственных домов. Таким образом, должна исчезнуть необходимость выезжать в отдаленные места отдыха», — говорится в сообщении.

Места расположения парков, скверов и бульваров: ул. И. Есенберлина, район дома № 36, улица А. Пушкина, район дома № 15 Б, улица Б. Майлина, район дома № 9, улица А. Молдагуловой, район домов № 9 и № 21, улица Суворова, район домов № 12 и № 14, улица С. Сейфуллина, район дома № 31, улица Желтоксан, район дома № 2, проспект Сарыарка, район домов № 27 и № 23, проспект Женис, район дома № 36/1, улица Биржан Сал, район дома № 5, проспект Богенбай батыра и пропект Женис, проспект Республика и улицы Ы. Дукенулы, улицы Кенесары, на участке от улицы Егемен Казакстан до улицы Б. Бейсекбаева, проспект Абая, на участке улицы Култобе до улицы Сембинова, проспект Женис и улицы А. Жангельдина.

Добавим, что градсовет Астаны был создан для реализации единой архитектурной и градостроительной политики, повышения качества реализуемых проектов. В составе совета — представители городского акимата, руководители местного исполнительного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, ГАСК, а также ведущие архитекторы. В 2016 году под председательством проведено 14 заседаний градостроительных советов (рассмотрено 29 эскизных проектов и 72 корректировки проектов детальной планировки).