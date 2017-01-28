Апокалипсис сегодня. В США очевидцы сняли на видео нашествие птиц на город

Инцидент произошел в городе Хьюстон несколько дней тому назад. В камеру видеорегистратора попала гигантская стая птиц, которая атаковала автомобили, идущие по шоссе.

Многие птицы буквально пикировали в лобовые стекла легковушек. Как считают журналисты Daily Star, подобное поведение пернатых могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями. На опубликованной в YouTube видеозаписи видны темные штормовые облака.