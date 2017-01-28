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22:50 (мск), источник: РИА Новости

Апокалипсис сегодня. В США очевидцы сняли на видео нашествие птиц на город

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В сети опубликовано пугающее видео, на котором запечатлены тысячи черных птиц, кружащих над автотрассой в американском штате Техас.

Инцидент произошел в городе Хьюстон несколько дней тому назад. В камеру видеорегистратора попала гигантская стая птиц, которая атаковала автомобили, идущие по шоссе.

Многие птицы буквально пикировали в лобовые стекла легковушек. Как считают журналисты Daily Star, подобное поведение пернатых могло быть вызвано неблагоприятными погодными условиями. На опубликованной в YouTube видеозаписи видны темные штормовые облака.

Некоторым пользователям сети «апокалиптическая» сцена в Техасе напомнила классический триллер Альфреда Хичкока «Птицы».

Комментарии
1
Сергей Саморуков
А породу пернатых так и не определили?
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