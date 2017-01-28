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23:09 (мск), источник: 112.ua

Погода на 29 января: в Украине без осадков, температура опустится до -14

В воскресенье, 29 января, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

Так, в западных областях днем температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на севере будет холоднее, до -9.

В восточном регионе столбик термометра опустится до -14, а на юге будет теплее: в Запорожской области — до -8, в остальных регионах до -4.

В Киеве днем от -2 до -4.

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