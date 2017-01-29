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00:26 (мск), источник: Tengrinews

Школьники в Петропавловске ушли на вынужденные каникулы

В 7 городских учреждениях образования объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа.

Источник: Tengrinews

В Петропавловске на вынужденные каникулы ушли более 1500 школьников. В 7 городских учреждениях образования объявлен карантин из-за вспышки ОРВИ и гриппа, сообщает «Хабар 24».

Полностью занятия отменили в детском саду и 4-х школах, еще в двух средних учебных заведениях карантин объявлен частично. Снова вернутся в детский сад и сядут за парты юные петропавловцы 3 февраля.

«Частично закрыты две организации образования, в которых в классах 20 процентов заболеваемости учащихся. У каждого учителя есть свой календарный учебный план, созданный с начала учебного года. Все часы будут выданы. За исключением того, что дети пойдут чуть позже на каникулы», — рассказала методист городского отдела образования Сауле Анапьянова.

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