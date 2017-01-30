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16:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как распознать фальшивые медицинские новости?

Работники британского здравоохранения забили тревогу по поводу огромного количества фейковых новостей о здоровье, которые можно найти в интернете. Как же отличить правду от выдумки?

Источник: AP 2016

Где найти посление новости из мира медицины? Где узнать, чем лечиться и что от чего помогает? Конечно, там, где сидят эксперты — в соцсетях и на форумах!

Но насколько эти эксперты квалифицированы и можно ли верить всему, что они пишут?

Даже не самым проницательным читателям понятно, что всему верить нельзя. Тем не менее работники британского здравоохранения забили тревогу по поводу огромного количества фейковых новостей о здоровье, которые можно найти в интернете.

Британская газета «Independent» обнаружила, например, что из 20 наиболее популярных в прошлом году статей со словом «рак» в заголовке, которыми делились читатели, более половины содержали не подтвержденные или отвергнутые специалистами утверждения.

Бойтесь преждевременных выводов!

Как говорит американский журналист с медицинским образованием Айвэн Оранский, пишущий для ресурса STAT, как правило в подобных публикациях есть доля правды, но выводы в них делаются часто совершенно неверные или преждевременные.

Возьмем, к примеру, статью о каком-нибудь новом исследовании в лаборатории, где вдруг получен положительный результат в ходе опыта по уничтожению раковых клеток.

Но в пробирке в лабораторных условиях убить раковые клетки или вирус ВИЧ не так уж сложно, указывает эксперт. Кому-то даже удалось вытравить их с помощью обыкновенного бензина. Их также легче уничтожить у животных, поэтому удачный опыт на мышах, скажем, еще не означает, что этот способ будет эффективен для людей.

Именно поэтому нельзя делать сразу далеко идущие выводы. А именно так произошло, когда в новости попала история о том, что в лабораториях Канады, Японии и Китая ученые изучают эффективность лечения рака крови с помощью корня обычного одуванчика.

Именно этой статьей англоязычные читатели больше всего делились в прошлом году в интернете: 1 400 000 раз ссылка на нее была послана с одного компьютера на другой.

Оно и понятно, говорит Оранский: секс отлично продается, но и трагедии тоже продаются неплохо. Слово «лечит» в заголовке тоже продается хорошо. В то же время всякие там «может быть», «ученые надеются», «в отдаленном будущем» — это никому не интересно и никого не обнадеживает.

«Часто можно заметить, что рядом с подобной историей вебсайт что-то продает или получает процент от продаж чего-то. Например, какого-нибудь не существующего в природе змеиного масла», — говорит Оранский.

Не доверяй и проверяй.

Как же отличить настоящую медицинскую историю от новостного мусора?

«Если новость слишком уж хороша, чтобы быть правдой, то наверняка это так и есть. Я понимаю, что порой скептицизм может быть воспринят в штыки. В таком случае можно свериться с таким ресурсом, как www.healthnewsreview.org, у которого очень жесткие критерии отбора публикуемых материалов», — поясняет эксперт.

Сам он не доверяет ни единой истории на медицинские темы в «Фейсбуке», если только она первоначально не пришла из какого-нибудь солидного издания.

«Не делайте никаких выводов по поводу здоровья на основании прочитанного где бы то ни было в СМИ, — советует Оранский. — Прочитайте статью, вникните в суть и ищите подтверждения это информации».

Если речь идет о каком-то научном исследовании, то, прежде всего, надо посмотреть, насколько солидно опубликовавшее его научное издание и проводит ли оно экспертную оценку этого исследования коллегами, которые занимались схожими изысканиями.

Экспертная оценка может оказаться очень действенной по части выявления фейков, поскольку история знает примеры, когда фабриковались не только медицинские новости, но и сами результаты опытов.

«British Medical Journal», «Lancet», «New England Journal of Medicine», «Journal of American Medical Association» (JAMA) — вот эта «большая четверка», по данным специалистов, непременно проводит экспертную оценку.

Источник: AP

Мыши — не аргумент.

Журналист по вопросам медицины в газете Guardian Сара Босли говорит, что она никогда в качестве темы статьи не берет новость о каких-либо лабораторных исследованиях в пробирках или даже на мышах.

Она считает, что этим пусть занимаются ученые, а не журналисты, поскольку препарат действительно может быть эффективен на мышах, но впоследствии не показать тех же результатов у человека. Так зачем же делать преждевременные выводы?

Она также предупреждает, что важно также обратить внимание на автора материала: пишет ли этот человек о здоровье постоянно или же это какое-то новое, внезапно возникшее имя? Насколько подкован сам пишущий, понимает ли, о чем пишет, и правильные ли вопросы задает экспертам?

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