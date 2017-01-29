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02:21 (мск), источник: ТАСС

Принцы Уильям и Гарри установят в Лондоне памятник принцессе Диане

Статуя будет возведена в садах Кенсингтонского дворца.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри установят в Лондоне памятник своей матери, принцессе Диане. Сооружение монумента приурочено к двадцатой годовщине ее смерти, сообщил 28 января Кенсингтонский дворец.

Двадцать лет прошло со дня смерти нашей матери, сейчас самое время, чтобы сооружением статуи признать ее положительное влияние на Соединенное Королевство и весь мир. Мы надеемся, что мемориал поможет всем посетителям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и ее наследии
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«Статуя принцессы Уэльской Дианы будет возведена в садах Кенсингтонского дворца (в западной части Лондона — прим. ТАСС) по просьбе ее сыновей», — подчеркивается в заявлении. Отмечается, что Уильям и Гарри уже учредили специальную комиссию по сбору средств. Имя скульптора будет объявлено позднее.

Диана Фрэнсис Спенсер родилась в 1961 году, в 20 лет она вышла замуж за наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. Брак оказался неудачным, в 1996 году пара официально развелась. Диану лишили права именоваться членом монаршей семьи, но за ней был сохранен титул принцессы Уэльской, поскольку она была матерью наследников престола второй и третьей очереди.

В ночь на 31 августа 1997 года Диана погибла в результате автокатастрофы. Про нее написано множество книг, о ее жизни сняты десятки фильмов. Многие СМИ называли Диану «самой известной женщиной XX столетия» и «самой фотографируемой женщиной мира». В 2002 году, согласно результатам опроса телерадиовещательной компании «Би-би-си», Диана заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.

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