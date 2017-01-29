Заразность питьевой воды в Приморье оценили как среднюю

В 4 квартале 2016 года в Приморском крае по результатам лабораторного исследования воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,9%.

В сравнении с предыдущим кварталом, качество питьевой воды улучшилось, о чем свидетельствует снижение процента неудовлетворительных проб (3 квартал 2016 года — 7,2%). Степень эпидемиологической опасности воды оценивалась как средняя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора края.