В Красноярске родители дали своей дочери имя Радость

В Красноярске родители назвали свою новорожденную дочь Радостью. Необычное имя зарегистрировали работники одного из городских ЗАГСов, сообщает ТВК.

По словам представителей ЗАГСа, сейчас красноярцы довольно часто называют своих детей старославянскими именами. В прошлом году в роддомах появились на свет Прохор, Савелий и Лукия. Некоторые родители дали такие имена, как Скай-Милана, Добрыня (с отчеством Никитич) или Саша (полное имя, не сокращенное от имени Александр). Популярностью также пользуется Енисей.

Новости о необычных именах для детей не являются редкостью. В 2008 году в Новосибирской области на свет появился мальчик Гус, названный в честь известного футбольного тренера Гуса Хиддинка. В 2011 году пара из Омска назвала свою дочь Медмией в честь тогдашнего Дмитрия Медведева, «сложив» первые буквы его ФИО. Подобные случаи встречаются и за границей — в прошлом году родившийся на борту самолета «Сингапур — Мьянма» мальчик получил имя Со Джет Стар в честь одноименной авиакомпании.

В апреле прошлого года член Совета Федерации Валентина Петренко предложила ввести запрет на странные и экзотические имена. В качестве примера она привела статистику по Москве, где с 1998 года были зарегистрированы имена Николай-Никита-Нил, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Апрель и Океана. История мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 стала резонансной — ребенок до сих пор живет без документов, поскольку ЗАГС отказался его регистрировать, отметила Петренко.

В октябре правительство России одобрило принятие документа. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей также рекомендовал принять законопроект. В ближайшее время ожидается его рассмотрение в первом чтении.