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10:45 (мск), источник: АиФ Красноярск

Отряд будущих космонавтов формируют в Красноярске

Участники уже сдали теоретический экзамен, защитили свои научные проекты и прошли медицинское обследование.

Источник: AP 2016

Финалисты проекта «Космическая одиссея» совершат тренировочный виртуальный полет в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина в Звездном городке.

Отбор в отряд прошли 48 человек. После первых этапов осталось только 28 участников. При этом 8 из них останутся исследователями. Они займутся разработкой научной программы проекта, которая включает создание малого космического аппарата, дистанционное зондирование Земли со спутника для изучения территории Красноярского края, а также проведение ряда экспериментов в замкнутой биологической системе «БИОС-3».

20 человек пока продолжают борьбу в отряде «космонавтов». В ближайшие дни будут известны результаты их медицинского обследования. Врачи Сибирского Клинического центра ФМБА России оценивали состояние их здоровья, а также определяли способности организма выдерживать динамические нагрузки. После того как будет дано заключение врачей, оргкомитет проекта определит участников следующего этапа — «выживания». По информации пресс-службы КРО СМР, он пройдет уже в феврале.

Молодежный научно-образовательный проект «Космическая одиссея», автором которого является летчик-космонавт А. И. Лазуткин, реализуется в нашем крае с 1 сентября 2016 г. Его участниками стали 30 молодых работников ракетно-космических предприятий региона и 18 студентов СибГАУ.

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