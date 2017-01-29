Отряд будущих космонавтов формируют в Красноярске

Финалисты проекта «Космическая одиссея» совершат тренировочный виртуальный полет в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина в Звездном городке.

Отбор в отряд прошли 48 человек. После первых этапов осталось только 28 участников. При этом 8 из них останутся исследователями. Они займутся разработкой научной программы проекта, которая включает создание малого космического аппарата, дистанционное зондирование Земли со спутника для изучения территории Красноярского края, а также проведение ряда экспериментов в замкнутой биологической системе «БИОС-3».

20 человек пока продолжают борьбу в отряде «космонавтов». В ближайшие дни будут известны результаты их медицинского обследования. Врачи Сибирского Клинического центра ФМБА России оценивали состояние их здоровья, а также определяли способности организма выдерживать динамические нагрузки. После того как будет дано заключение врачей, оргкомитет проекта определит участников следующего этапа — «выживания». По информации пресс-службы КРО СМР, он пройдет уже в феврале.