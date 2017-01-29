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06:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Британии врачей просят не называть беременных будущими мамами

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, так как это может обидеть трансгендеров, а вместо этого использовать термин «беременные люди». Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

В 14-страничном «Руководстве по эффективной коммуникации», выпущенным британской медицинской ассоциацией, говорится, что «подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины».

Однако, по мнению представителей британского медсообщества, есть трансгендеры, которые также могут забеременеть.
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Издание приводит в пример случай с 20-летним беременным трансгендером Хайденом Кроссом (Hayden Cross), который юридически является мужчиной, принимает гормонозаместительную терапию, однако еще не сделал операцию по смене пола.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: одни полностью ее поддержали, другие назвали ее «антинаучной». По мнению критиков, данное предложение «оскорбительно и опасно», так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины.

Депутат-консерватор Филип Дэвис (Philip Davies) назвал инициативу «абсолютно нелепой» и добавил, что «если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катиться мир?».

По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али (Michael Nazir-Ali), «такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей».

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