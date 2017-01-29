Вместимость «Фетисов-Арены» увеличат для проведения матчей КХЛ

Ранее об увеличении количества зрительских мест на «Фетисов-Арене» говорил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через два-три метра идет уже другая тренировочная площадка европейского размера, — сказал Мухометов. — Будем немного переделывать конструктив нижних секторов трибун для того, чтобы чуть-чуть больше зрителей было и места соприкасались с площадкой и чтобы люди, покупающие билеты на эти ряды, были в гуще событий».