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10:36 (мск), источник: Вести Приморье

Вместимость «Фетисов-Арены» увеличат для проведения матчей КХЛ

Вместимость владивостокской «Фетисов-Арены» для организации хоккейных матчей после строительства еще одной трибуны составит порядка 7 тысяч зрителей, сообщил генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов.

Ранее об увеличении количества зрительских мест на «Фетисов-Арене» говорил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Владивосток претендует на проведение Недели звезд хоккея следующего года, в рамках которой пройдет Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Возведение еще одной трибуны планируется к следующему сезону. Возможна только небольшая трибуна за воротами, где сейчас сцена, поскольку через два-три метра идет уже другая тренировочная площадка европейского размера, — сказал Мухометов. — Будем немного переделывать конструктив нижних секторов трибун для того, чтобы чуть-чуть больше зрителей было и места соприкасались с площадкой и чтобы люди, покупающие билеты на эти ряды, были в гуще событий».

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