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10:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ГИМС спасает «водителей-камикадзе» от выезда на лед в Иркутске

Любители «срезать путь» по льду Иркута разрушили снежные заграждения.

Инспекторы ГИМС вновь дежурят на Иркуте, в районе Селиванихи, в черте Иркутска. Накануне нового года пожарные создали искусственную преграду из снега и залили ее водой, чтобы водители не выезжали на лед, пытаясь срезать путь. Сейчас снежный вал пересечен следами автомобильных шин — водителей не пугает перспектива потерять автомобиль. Снежные преграды здесь возводятся регулярно, однако их разрушают водители. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

По словам инспекторов ГИМС, на этом участке ежегодно происходят провалы автомобилей. Как правило, весной эта опасность возрастает, поскольку по накатанной подтаявшей ледовой дороге автомобилисты продолжают ездить и в теплое время, а это грозит уже серьезными последствиями. Чтобы не допустить происшествий, которые могут повлечь гибель людей, государственные инспекторы по маломерным судам организуют дежурство в месте выезда на лед автотранспорта.

«Только за один день на месте дежурства в районе Селиванихи на Иркуте государственные инспекторы по маломерным судам предотвратили выезд 15 автомобилей», — сообщили в пресс-службе.

Всего на водных объектах в Иркутской области возведено около сотни искусственных преград, для предотвращения выезда автотранспорта на лед. Продолжается работа по отсыпке съездов, установке шлагбаумов, бетонных блоков и тросовых заграждений силами муниципальных образований.

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