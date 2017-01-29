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09:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Работники нефтесервисного ТОО бастуют на Тенгизе

Сто двадцать работников нефтесервисного предприятия на Тенгизском месторождении отказываются работать пока им не повысят зарплату на 50%

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 29 янв — Sputnik. Забастовка работников ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» проходит на Тенгизском месторождении в Атырауской области, пишет региональное издание «Акжайык».

Утром 27 января 120 работников нефтесервисного ТОО «Кентек Казахстан Техникал Сервисез» не вышли на работу, требуя повышения заработной платы на 50%.

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Руководство ТОО провело переговоры и заявило о готовности повысить зарплату примерно на 12%, однако забастовщики настаивают на своем первоначальном требовании.

По словам заместителя акима Жылыойского района Нурадина Умирбаева, в ТОО работают вахтовым методом (28+28) около 200 человек из Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областей. Компания занимается электротехническим обеспечением объектов на Тенгизе.

Пользователи издания, комментируя новость о забастовке, разошлись в оценке действий бастующих. Одни считают, что рабочим недоплачивают и винят в этом местных менеджеров. Другие пользователи высказываются о том, что рабочим изначально нельзя соглашаться на низкооплачиваемую зарплату.

Тенгизское месторождение — одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Разработку и добычу нефти на Тенгизе ведет совместное предприятие ТОО «Тенгизшевройл».

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