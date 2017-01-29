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09:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Солнце и немного снега: всё о погоде в Хабаровске на предстоящей неделе

Жителей дальневосточной столицы ожидают ясные дни, слабый ветер и небольшие осадки.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 29 января, AmurMedia.

Предстоящая неделя преподнесет хабаровчанам солнечные деньки, немного ночного мороза и немного снега. По предварительному прогнозу, средняя температура воздуха днем будет −12…−13°C, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Начнется неделя с ясного солнечного дня. Хотя, в понедельник ближе к вечеру все-таки есть небольшая вероятность снега. Температура воздуха ночью в пределах −24…−26°C. Днем столбик термометра поднимется до −15…−17°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Влажность 80%, в течение дня давление меняться не будет 772 мм.рт.ст.

Во вторник без осадков. Ночью температура воздуха составит −23…−25°C. Днем потеплеет до −13…−15°C. Ветер не изменит ни своего юго-западного направления, ни его скорость — 6−11 м/с. Влажность рано утром будет держаться на отметке 58%, днем — 78%. Атмосферное давление на протяжении дня останется без изменений — 770 мм.рт.ст.

В среду облачно, с прояснениями, днем возможен снег. Температура воздуха ночью достигнет отметки -22°C. Днем ожидается потепление до -11°C. Ветер юго-западный, до 12 м/с. Влажность 64% рано утром и 80% после полудня. Атмосферное давление на протяжении дня останется без изменений — 767 мм.рт.ст.

Четверг начнется со снега, который будет идти до самого утра. Ночью температура воздуха опустится до -19°C. Днем потеплеет до −12…−14°C. Ветер западный, 4 м/с. Влажность от 58 до 74%, давление 753 мм.рт.ст.

Пятница обойдется без снега. Ночью столбик термометра опустится до -21°C. Днем ожидает солнечная погода, температура воздуха составит -11°C. Ветер юго-западный, до 4 м/с. Влажность до 74%, атмосферное давление 748 мм.рт.ст.

Выходные дни снова будут без снега. В субботу ночью температура воздуха опустится до -23°C, днем столбик термометра достигнет отметки -11°C. Ветер юго-западный, 2−3 м/с. Влажность 60%, в течение дня атмосферное давление будет меняться незначительно 747−749 мм.рт.ст.

Ясным небом встретит жителей Хабаровска воскресенье. Ночью ожидается до -24°C, днем температура поднимется до -13°C. Ветер останется таким же, как и накануне — до 2 м/с юго-западного направления.

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