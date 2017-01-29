Солнце и немного снега: всё о погоде в Хабаровске на предстоящей неделе
Жителей дальневосточной столицы ожидают ясные дни, слабый ветер и небольшие осадки.
Жителей дальневосточной столицы ожидают ясные дни, слабый ветер и небольшие осадки.
Хабаровск, 29 января, AmurMedia.
Предстоящая неделя преподнесет хабаровчанам солнечные деньки, немного ночного мороза и немного снега. По предварительному прогнозу, средняя температура воздуха днем будет −12…−13°C, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Начнется неделя с ясного солнечного дня. Хотя, в понедельник ближе к вечеру
Во вторник без осадков. Ночью температура воздуха составит −23…−25°C. Днем потеплеет до −13…−15°C. Ветер не изменит ни своего
В среду облачно, с прояснениями, днем возможен снег. Температура воздуха ночью достигнет отметки -22°C. Днем ожидается потепление до -11°C. Ветер
Четверг начнется со снега, который будет идти до самого утра. Ночью температура воздуха опустится до -19°C. Днем потеплеет до −12…−14°C. Ветер западный, 4 м/с. Влажность от 58 до 74%, давление 753 мм.рт.ст.
Пятница обойдется без снега. Ночью столбик термометра опустится до -21°C. Днем ожидает солнечная погода, температура воздуха составит -11°C. Ветер
Выходные дни снова будут без снега. В субботу ночью температура воздуха опустится до -23°C, днем столбик термометра достигнет отметки -11°C. Ветер
Ясным небом встретит жителей Хабаровска воскресенье. Ночью ожидается до -24°C, днем температура поднимется до -13°C. Ветер останется таким же, как и накануне — до 2 м/с