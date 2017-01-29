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08:29 (мск), источник: Nur.kz

Водка в Казахстане подорожает на 45%

Самая дешевая бутылка водки будет стоить 850 тенге.

Источник: Nur.kz

В Казахстане подорожает водка. Специалисты говорят: это вынужденная мера. В нашей стране резко упал спрос на алкогольную продукцию. Поэтому производители решили поставлять спиртные напитки в Россию и Беларусь. Главным их условием было — повышение ставок, сообщает телеканал КТК.

Только в этом году цена вырастет на 45%. То есть самая дешевая бутылка водки будет стоить 850 тенге. Но и это еще не все, утверждают эксперты.

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Чтобы сравняться с российскими производителями, повышать цены начали еще два года назад. Тогда стоимость литра водки выросла сразу на треть. В минувшем 2016 алкоголь подорожал на 15%. Рост планируется еще как минимум два года.

И только к 2020 ставка казахстанских акцизов сравняется с российской, и наши производители смогут экспортировать продукцию. Пока же предприниматели продают алкоголь в страны, не входящие в Евразийский экономический союз. Наш алкоголь уже реализуется в Германии, Англии, Америке, Турции и Азербайджане. Сейчас ведутся переговоры с Вьетнамом.

«Если мы сегодня, наши предприятия производят, например, по водке 3,5−4 миллиона дал, это 30−40 миллионов литров водки, мы могли бы, если Россия, Беларусь открыли бы свои рынки, мы могли бы увеличить объем в 1,5−2 раза, то есть довести объем производства до 50−55 миллионов литров», — сообщил президент ассоциации «Казалко» Амиржан Калиев.

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