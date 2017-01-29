Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Депрессия может провоцировать рак
Крупная украинская компания уходит из РФ из-за ужесточения закона
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Как защитить грудь от рака и других болезней
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10:03 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины

Красноярские пользователи социальных сетей обсуждают видеозапись с хороводом вокруг полицейской машины на площади Революции.

Красноярские пользователи социальных сетей обсуждают видеозапись с хороводом вокруг полицейской машины на площади Революции.

Как рассказывают очевидцы, все произошло накануне поздно вечером на парковке у площади Революции. По их словам, дрифтеры устроили «флешмоб» после того, как при уборке снега спецтехника сделала сугробы на парковке. «Бобкэт снега накидал, чтобы дрифтеры не смогли там дрифтить, а те, в знак протеста, поджигают кучи снега, облив их бензином, водят хороводы», — пишут очевидцы.

На видеозаписи видно, как небольшая группа человек водит хоровод, в центре которого стоит полицейская машина с проблесковыми маячками. Действие на кадрах происходит несколько секунд, затем толпа отходит от машины полицейских. На парковке в это время скопилось огромное количество людей.

В пресс-службе ГИБДД вчерашний инцидент пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, сход дрифтеров на площади Революции происходит уже не в первый раз. Ранее на них жаловались красноярцы, а на минувшей неделе гонщики устроили там «соревнования», однако их действия были пресечены сотрудниками дорожной полиции. Госавтоинспектлры тогда насчитали 48 разнообразных правонарушений ПДД у этих водителей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Красноярска дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь