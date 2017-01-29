В центре Красноярска дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины

Красноярские пользователи социальных сетей обсуждают видеозапись с хороводом вокруг полицейской машины на площади Революции.

Как рассказывают очевидцы, все произошло накануне поздно вечером на парковке у площади Революции. По их словам, дрифтеры устроили «флешмоб» после того, как при уборке снега спецтехника сделала сугробы на парковке. «Бобкэт снега накидал, чтобы дрифтеры не смогли там дрифтить, а те, в знак протеста, поджигают кучи снега, облив их бензином, водят хороводы», — пишут очевидцы.

На видеозаписи видно, как небольшая группа человек водит хоровод, в центре которого стоит полицейская машина с проблесковыми маячками. Действие на кадрах происходит несколько секунд, затем толпа отходит от машины полицейских. На парковке в это время скопилось огромное количество людей.

В пресс-службе ГИБДД вчерашний инцидент пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, сход дрифтеров на площади Революции происходит уже не в первый раз. Ранее на них жаловались красноярцы, а на минувшей неделе гонщики устроили там «соревнования», однако их действия были пресечены сотрудниками дорожной полиции. Госавтоинспектлры тогда насчитали 48 разнообразных правонарушений ПДД у этих водителей.