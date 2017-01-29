Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Минобороны Украины боится Берлинской дивизии РФ на Донбассе – СМИ
В РФ создается огромный низколетящий самолет – СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
09:32 (мск), источник: Вести Приморье

На территории Свободного порта Владивосток простаивает крупный земельный участок

В Хасанском районе коммерческая компания не исполнила предписание Россельхознадзора об устранении зарастания сорной растительностью крупного участка сельхозназначения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, в ходе проверки исполнения предписания об устранении зарастания многолетней сорной растительностью и кустарником сельхозучастка, расположенного в окрестностях поселка Зарубино Хасанского района, на который распространяется экономический режим Свободного порта Владивосток, инспекторами теруправления Россельхознадзора выявлено, что каких-либо мер по приведению заросших земель в пригодное для их эксплуатации состояние землепользователем предпринято не было. Владельцем заброшенных земель является одна из фирм, зарегистрированная в Хасанском районе. Срок исполнения предписания истёк ещё в начале ноября 2016 г.

Крупный участок земель сельскохозяйственного назначения площадью 57 гектаров, на котором должна была выращиваться сельскохозяйственная продукция, продолжает находиться в заброшенном состоянии. Инспекторы Россельхознадзора не обнаружили ни признаков обработки почвы, ни сенокошения. Площадь участка покрыта сухостоем и древесно-кустарниковой растительностью, высота которой, местами превышает человеческий рост.

На составление протокола об административном правонарушении представитель общества с ограниченной ответственностью не явился, несмотря на то, что директор общества получил уведомление лично.

По факту игнорирования хасанской компанией предписания по устранению нарушений норм землепользования, последней грозит административный штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей, выносить который должен уже мировой суд.

В последнее время это уже второй случай обнаружения простаивания без дела крупного участка сельскохозяйственного назначения на территории Хасанского района. В предыдущий раз было обнаружено простаивание (зарастание) 1,4 тысячи гектаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Cуд в Нью-Йорке приостановил действие указа Трампа о мигрантах
Первый разговор Путина и Трампа: новый президент, новые надежды
Ангела Меркель будет общим кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС
Обладателям грин-карт из семи стран запрещен въезд в США
Трамп поручил найти новых партнеров для борьбы с ИГ
Фигурист Ковтун завоевал серебро чемпионата Европы
У побережья Малайзии пропало судно с китайскими туристами
Спорт
Российские фигуристы выиграли на ЧЕ два золота, серебра и бронзы Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь